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16 июня, 08:50

ФИФА потребовала уничтожить бонг с символикой ЧМ-2026

Обложка © stratcann.com

Обложка © stratcann.com

ФИФА потребовала уничтожить бонг с символикой чемпионата мира 2026 года, который продавался в магазине Cosmic Charlie’s в Торонто. Об этом пишет The Athletic.

Ирония в том, что один из слоганов турнира звучит как призыв «relax and take it easy» — расслабиться и успокоиться. Но к сувениру для курения в ФИФА отнеслись совсем не расслабленно.

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По данным издания, юристы организации потребовали от владельцев магазина доказать, что товар больше нельзя использовать и продавать. В итоге Cosmic Charlie’s пришлось отправить подтверждение, что бонг стал «непригоден к использованию и не подлежит продаже».

Претензии ФИФА, как следует из сообщения, были связаны с использованием символики чемпионата мира. Организация традиционно жёстко защищает свои бренды, логотипы и коммерческие права партнёров турнира.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, где вокруг турнира уже появляется всё больше необычных товаров и локальных историй. Но этот сувенир, судя по всему, не прошёл проверку на совместимость с правилами ФИФА.

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Для владельцев магазина история закончилась не продажами, а перепиской с юристами. А для болельщиков — ещё одним напоминанием, что на чемпионате мира можно расслабиться, но только в пределах официально разрешённого мерча.

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Марина Фещенко
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