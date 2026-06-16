Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:07

Аэропорт Сочи утром возобновил работу после ночных ограничений на полёты

Обложка © Telegram/Аэропорт Сочи

Обложка © Telegram/Аэропорт Сочи

Утром 16 июня аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений и начал обслуживать самолёты по фактическому расписанию. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, рейсы принимают и отправляют без ограничений, а все операции — от регистрации до посадки — проходят штатно.

Уточнялось, что за сутки аэропорт планирует принять 132 рейса, отправить 134 и обслужить более 41 тысячи пассажиров. По данным на 08:30 мск, с начала дня воздушная гавань уже приняла 26 самолётов и 3400 пассажиров, а также отправила 15 рейсов и 1800 человек. В аэропорту сообщали, что общей зоне и зоне ожидания вылета обстановка спокойная, скоплений людей нет.

При этом в авиагавани отмечали, что совместно с авиаперевозчиками продолжают работать над скорейшим вылетом задержанных рейсов. Ранее Росавиация сообщала, что временные ограничения вводились 15 июня в 20:47 и затем снова 16 июня в 01:04. К утру их сняли.

Позже, в 11:02 мск, пресс-служба авиагавани сообщила о повторном введении временных ограничений для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В аэропорту уточнили, что службы готовы к работе после их снятия, а авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

Пассажирка пыталась открыть дверь самолёта на высоте 11 км, перепутав с туалетом
Пассажирка пыталась открыть дверь самолёта на высоте 11 км, перепутав с туалетом

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса «Победы» из Уфы больше суток не моглидобраться до Сочи. Самолёт должен был вылететь ещё 14 июня, но рейс сначала задержали, затем борт поднялся в воздух и приземлился в Махачкале, после чего оказался в Минеральных Водах. Вылет несколько раз переносили, пассажиров сажали в автобус, но затем снова высадили.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar