Аэропорт Сочи утром возобновил работу после ночных ограничений на полёты

Утром 16 июня аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений и начал обслуживать самолёты по фактическому расписанию. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, рейсы принимают и отправляют без ограничений, а все операции — от регистрации до посадки — проходят штатно.

Уточнялось, что за сутки аэропорт планирует принять 132 рейса, отправить 134 и обслужить более 41 тысячи пассажиров. По данным на 08:30 мск, с начала дня воздушная гавань уже приняла 26 самолётов и 3400 пассажиров, а также отправила 15 рейсов и 1800 человек. В аэропорту сообщали, что общей зоне и зоне ожидания вылета обстановка спокойная, скоплений людей нет.

При этом в авиагавани отмечали, что совместно с авиаперевозчиками продолжают работать над скорейшим вылетом задержанных рейсов. Ранее Росавиация сообщала, что временные ограничения вводились 15 июня в 20:47 и затем снова 16 июня в 01:04. К утру их сняли.

Позже, в 11:02 мск, пресс-служба авиагавани сообщила о повторном введении временных ограничений для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. В аэропорту уточнили, что службы готовы к работе после их снятия, а авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса «Победы» из Уфы больше суток не моглидобраться до Сочи. Самолёт должен был вылететь ещё 14 июня, но рейс сначала задержали, затем борт поднялся в воздух и приземлился в Махачкале, после чего оказался в Минеральных Водах. Вылет несколько раз переносили, пассажиров сажали в автобус, но затем снова высадили.