Бывший премьер России Сергей Степашин отметил, что международное сообщество не возражало против объединения ФРГ и ГДР, несмотря на отсутствие референдума. Он напомнил, что это решение было политическим, принятым несколькими лидерами, включая советского, и не требовало всенародного голосования.

«Хочу напомнить ситуацию, связанную с объединением Германии. Не было воли ни ФРГ, ни ГДР. Никакого референдума не проводилось. Было принято политическое решение двух-трёх руководителей, в том числе Советского Союза… И ни у кого не возникло вопросов», — сказал Степашин, выступая на семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.

Исторический договор между ФРГ и ГДР, закрепивший воссоединение Германии, вступил в силу 3 октября 1990 года. С первыми минутами этого дня Германская Демократическая Республика ушла в прошлое как самостоятельное государство, а Западный Берлин перестал быть особой политической зоной с уникальным международным статусом.

Ранее Степашин заявил, что Европа не поддержит кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль своего представителя в переговорах с Россией. Причина – его многолетняя работа с Москвой.