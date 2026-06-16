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Регион
16 июня, 09:04

Степашин напомнил об отсутствии референдума при объединении Германии

Степашин: Объединение ФРГ и ГДР прошло без референдума и без вопросов

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывший премьер России Сергей Степашин отметил, что международное сообщество не возражало против объединения ФРГ и ГДР, несмотря на отсутствие референдума. Он напомнил, что это решение было политическим, принятым несколькими лидерами, включая советского, и не требовало всенародного голосования.

«Хочу напомнить ситуацию, связанную с объединением Германии. Не было воли ни ФРГ, ни ГДР. Никакого референдума не проводилось. Было принято политическое решение двух-трёх руководителей, в том числе Советского Союза… И ни у кого не возникло вопросов», — сказал Степашин, выступая на семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.

Исторический договор между ФРГ и ГДР, закрепивший воссоединение Германии, вступил в силу 3 октября 1990 года. С первыми минутами этого дня Германская Демократическая Республика ушла в прошлое как самостоятельное государство, а Западный Берлин перестал быть особой политической зоной с уникальным международным статусом.

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Ранее Степашин заявил, что Европа не поддержит кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль своего представителя в переговорах с Россией. Причина – его многолетняя работа с Москвой.

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Наталья Демьянова
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