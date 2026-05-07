Медведев: Немцы могут поверить в «четвёртый рейх» из-за бездарной политики ФРГ
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что одиозная идея «четвёртого рейха» может неожиданно получить поддержку среди простых немцев. Политик отмечает: конечно, не все добропорядочные бюргеры симпатизируют этой безумной модели.
Однако нынешнее руководство ФРГ, по словам зампреда Совбеза, настолько бездарно, что произойти может что угодно. Немецкие элиты, чтобы войти в «ядерный клуб», готовы пожертвовать многим, принеся это на алтарь реванша.
«Впрочем, на фоне бездарной миграционной политики нынешних властей Германии произойти может и не такое», — отметил Медведев в новой статье, опубликованной RT.
А ранее Дмитрий Медведев заявил, что у современной Германии нет достаточной правовой основы для существования. По его словам, объединение ФРГ и ГДР в 1990 году прошло без референдума, и это было не объединение, а фактическое «поглощение» Восточной Германии. Кроме того, политик послал сигнал ФРГ на случай войны с Россией. По его словам, знаменитая немецкая промышленность будет стёрта с лица земли, за ней рухнет и вся экономика.
