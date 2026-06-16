Гной вместо красоты: Дерматолог предупредила об опасности татуировок в жару

Мечтаете о новой татуировке? Отложите до осени. Врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru предупредила: лето — не время для тату. Жара, пот и открытые раны — идеальный коктейль для инфекции, нагноения и плохого заживления. Хотите красивый рисунок на коже? Подождите, пока столбик термометра не опустится.

Проведение процедуры в жару в разы повышает риск инфекции. Пот содержит хлорид натрия (соль), бактерии и продукты обмена. Если он попадает на свежую рану (а татуировка – это не что иное, как свежая рана, поскольку её нанесение провоцирует микропроколы на коже), то это всё раздражает кожу и может вызвать нагноение. Поэтому я, конечно, призываю отказаться от этой затеи в летнее время. Кристина Радина Врач-дерматолог, терапевт

В жару сосуды расширяются, усиливается приток крови к коже, что увеличивает отёк и покраснение и может повлиять на само качество татуировки, пояснила медик. Кроме того, в такую погоду человек потеет больше. А влажная среда под повязкой — то, что нужно бактериям для размножения.

При появлении сильного отёка, температуры выше 38 °C, зуда или других симптомов недомогания Радина рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

А ранее юрист объяснил, в каких случаях за татуировки могут оштрафовать или арестовать. По словам эксперта, в Уголовном кодексе или КоАП РФ не существует статьи, которая наказывала бы человека исключительно за факт наличия татуировки, какой бы тематики она ни была. Однако ситуация меняется, если татуировка содержит символику, признанную экстремистской, и демонстрируется публично.