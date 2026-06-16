Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:51

От язычника до мученика: Кому молятся в Лукьянов день и как провести 16 июня с пользой

Иванов призвал верующих молиться об укреплении веры в Лукьянов день

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня, 16 июня, Православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и деву Павлу. Председатель «России Православной» Михаил Иванов рассказал читателям Life.ru, о чём просить святого и как провести этот день с духовной пользой. А ещё — почему не стоит верить народным суевериям.

Кто такой Лукиллиан?

При императоре Аврелиане Лукиллиан был языческим жрецом. Но в старости осознал ложность служения идолам, принял крещение и стал проповедовать Христа. За это его схватили, пытали и бросили в темницу. Там он встретил четырёх юных христиан — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия — и укрепил их в вере перед казнью. Святая дева Павла ухаживала за узниками и погребала тела мучеников, за что сама приняла смерть за Христа.

В первую очередь святому Лукиллиану молятся об укреплении в вере, особенно тем, кто находится в сомнениях или только приходит к Богу. Он сам прошёл долгий путь от языческого жреца до исповедника Христова. Ему молятся о твёрдости в исповедании веры перед лицом насмешек и гонений, о мужестве не отрекаться от Христа в трудные времена. По народному поверью, Лукиллиан также считается целителем от болезней горла и немоты.

Михаил Иванов

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

В первую очередь святому Лукиллиану молятся об укреплении в вере, особенно тем, кто находится в сомнениях или только приходит к Богу. Он сам прошёл долгий путь от языческого жреца до исповедника Христова. Ему молятся о твёрдости в исповедании веры перед лицом насмешек и гонений, о мужестве не отрекаться от Христа в трудные времена. По народному поверью, Лукиллиан также считается целителем от болезней горла и немоты.
В первую очередь святому Лукиллиану молятся об укреплении в вере, особенно тем, кто находится в сомнениях или только приходит к Богу. Он сам прошёл долгий путь от языческого жреца до исповедника Христова. Ему молятся о твёрдости в исповедании веры перед лицом насмешек и гонений, о мужестве не отрекаться от Христа в трудные времена. По народному поверью, Лукиллиан также считается целителем от болезней горла и немоты.

Как напомнил Иванов, в народной традиции этот день называли Лукьян Ветряк. На Руси верили, что ветер в этот день имеет очистительную силу и выдувает из дома болезни и ссоры, поэтому двери и окна держали открытыми. Однако, подчеркнул эксперт, истинное очищение достигается молитвой и добрыми делами, а народные запреты являются суевериями, не поддерживаемыми Церковью.

«Но, дорогие братья и сёстры, помните: христианин очищает дом не сквозняком, а молитвой, святой водой и добрыми делами», — отметил собеседник Life.ru.

Иванов также добавил, что в этот день принято молиться о том, где лучше вырыть колодец или начать строить что-то, прося у Бога благословения на всё хорошее. А всякие народные приметы, вроде того что 16 июня нельзя считать деньги, рассказывать сны или ругаться, — это просто старые суеверия, которые Церковь не одобряет.

«Бойтесь не ветра, а греха. И молитесь святым мученикам, чтобы Господь даровал вам мир, здоровье и помощь в добрых делах. Святии мученицы Лукиллиане, Клавдие, Ипатие, Павле, Дионисие и святая дево Павла, молите Бога о нас!» — резюмировал Иванов.

Охлаждение любви между людьми указывает на скорый конец света, заявил священник
Охлаждение любви между людьми указывает на скорый конец света, заявил священник

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar