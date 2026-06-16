От язычника до мученика: Кому молятся в Лукьянов день и как провести 16 июня с пользой

Сегодня, 16 июня, Православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и деву Павлу. Председатель «России Православной» Михаил Иванов рассказал читателям Life.ru, о чём просить святого и как провести этот день с духовной пользой. А ещё — почему не стоит верить народным суевериям.

Кто такой Лукиллиан? При императоре Аврелиане Лукиллиан был языческим жрецом. Но в старости осознал ложность служения идолам, принял крещение и стал проповедовать Христа. За это его схватили, пытали и бросили в темницу. Там он встретил четырёх юных христиан — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия — и укрепил их в вере перед казнью. Святая дева Павла ухаживала за узниками и погребала тела мучеников, за что сама приняла смерть за Христа.

В первую очередь святому Лукиллиану молятся об укреплении в вере, особенно тем, кто находится в сомнениях или только приходит к Богу. Он сам прошёл долгий путь от языческого жреца до исповедника Христова. Ему молятся о твёрдости в исповедании веры перед лицом насмешек и гонений, о мужестве не отрекаться от Христа в трудные времена. По народному поверью, Лукиллиан также считается целителем от болезней горла и немоты. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Как напомнил Иванов, в народной традиции этот день называли Лукьян Ветряк. На Руси верили, что ветер в этот день имеет очистительную силу и выдувает из дома болезни и ссоры, поэтому двери и окна держали открытыми. Однако, подчеркнул эксперт, истинное очищение достигается молитвой и добрыми делами, а народные запреты являются суевериями, не поддерживаемыми Церковью.

«Но, дорогие братья и сёстры, помните: христианин очищает дом не сквозняком, а молитвой, святой водой и добрыми делами», — отметил собеседник Life.ru.

Иванов также добавил, что в этот день принято молиться о том, где лучше вырыть колодец или начать строить что-то, прося у Бога благословения на всё хорошее. А всякие народные приметы, вроде того что 16 июня нельзя считать деньги, рассказывать сны или ругаться, — это просто старые суеверия, которые Церковь не одобряет.

«Бойтесь не ветра, а греха. И молитесь святым мученикам, чтобы Господь даровал вам мир, здоровье и помощь в добрых делах. Святии мученицы Лукиллиане, Клавдие, Ипатие, Павле, Дионисие и святая дево Павла, молите Бога о нас!» — резюмировал Иванов.

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.