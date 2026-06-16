«Висит на соплях»: В Госдуме раскрыли, как долго в Евросоюзе готовы терпеть Каллас

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас может лишиться своего кресла в течение ближайшего года. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, позиции бывшего эстонского премьера во главе брюссельской дипломатии пошатнулись. Деятельность чиновницы вызывает растущее раздражение не только у руководства ведущих держав, но и на родине.

«Она уйдёт в ближайшее время, поскольку вызывает недовольство у руководителей стран Евросоюза, в том числе Франции и Германии. Более того, Каллас висит на соплях в своей же стране», — подчеркнул депутат в разговоре с «Ридусом». Срок дальнейшего пребывания еврокомиссара в должности он оценил в промежуток от полугода до полутора лет.

Напомним, ранее Financial Times писала, что в Евросоюзе запустили дискуссию о кардинальной реорганизации дипломатической службы и вероятной смене её руководителя Каи Каллас. Среди прорабатываемых сценариев — не только отставка чиновницы, но и фактическое обескровливание подконтрольного ей ведомства с миллиардным бюджетом, ключевые полномочия которого предполагается перераспределить напрямую столицам стран-участниц объединения.