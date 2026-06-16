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16 июня, 09:33

Песков: Путин не получал приглашение приехать на саммит G7

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин не получал приглашения на саммит «Большой семёрки» (G7), который проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о приглашении по официальным каналам.

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Таким он прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Встреча «Большой семёрки» стала одной из ключевых международных площадок, где Киев рассчитывает обсудить дальнейшую поддержку Украины и возможные дипломатические шаги. Зеленский на полях саммита уже провёл краткие переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Александра Вишнякова
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