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Регион
16 июня, 09:44

Суд над Нетаньяху пройдёт в сокращённом формате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Израиле заседание по уголовным делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху будет проведено в сокращённом формате и завершится раньше запланированного времени из соображений безопасности. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.

В рамках корректировки графика судебное заседание во вторник завершится в 14:45 по местному времени, что совпадает с московским временем. Речь идёт о процессе, связанном с уголовными делами в отношении действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху после приёма у стоматолога приехал в суд по коррупционным делам
Нетаньяху после приёма у стоматолога приехал в суд по коррупционным делам

Ранее иерусалимский суд принял решение отменить заседание по уголовным делам в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Первоначально на слушании глава правительства должен был дать показания по делу о коррупции. Перед началом заседания Нетаньяху обратился с просьбой о переносе, сославшись на вопросы безопасности и дипломатической работы, которыми он занимался до поздней ночи.

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Милена Скрипальщикова
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