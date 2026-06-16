Суд над Нетаньяху пройдёт в сокращённом формате

В Израиле заседание по уголовным делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху будет проведено в сокращённом формате и завершится раньше запланированного времени из соображений безопасности. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.

В рамках корректировки графика судебное заседание во вторник завершится в 14:45 по местному времени, что совпадает с московским временем. Речь идёт о процессе, связанном с уголовными делами в отношении действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее иерусалимский суд принял решение отменить заседание по уголовным делам в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Первоначально на слушании глава правительства должен был дать показания по делу о коррупции. Перед началом заседания Нетаньяху обратился с просьбой о переносе, сославшись на вопросы безопасности и дипломатической работы, которыми он занимался до поздней ночи.