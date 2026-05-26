Нетаньяху после приёма у стоматолога приехал в суд по коррупционным делам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 25 мая, посетил стоматолога в иерусалимском госпитале «Хадасса эйн-Керем», после чего сразу же направился в судебное заседание по коррупционным делам. Об этом рассказали в канцелярии политика.

«Могу подтвердить, что он был в стоматологии. Премьер сейчас в суде», — рассказала она корреспонденту ТАСС.

В апреле этого года канцелярия Нетаньяху обнародовала ежегодный отчёт о здоровье премьера, где упоминалось о небольшом злокачественном новообразовании в предстательной железе. Опухоль обнаружили на ранней стадии и успешно удалили.