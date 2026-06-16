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Регион
16 июня, 09:44

Зеленскому предложили сместить Сырского и назначить главкомом ВСУ командира «Азова»*

Фёдоров предложил назначить главкомом ВСУ Билецкого* вместо Сырского

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров после своего назначения предложил Владимиру Зеленскому сместить Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Когда Фёдорова только назначили в Минобороны, он предложил Зеленскому сменить главкома», — говорится в публикации.

По данным издания, среди претендентов на эту должность находится Андрей Билецкий*, основатель полка «Азов»**, а также командир 3-го штурмового корпуса ВСУ.

В своем материале «РБК-Украина» освещает ряд разногласий внутри украинских властных структур. В частности, упоминаются противоречия между Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым*, а также между Зеленским и Фёдоровым.

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На Украине при загадочных обстоятельствах умер один из главных критиков Сырского

Ранее Сырский заявлял, что бойцы ВСУ не успевают отлеживать тактику РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.

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* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Наталья Демьянова
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