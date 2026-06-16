Зеленскому предложили сместить Сырского и назначить главкомом ВСУ командира «Азова»*

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров после своего назначения предложил Владимиру Зеленскому сместить Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Когда Фёдорова только назначили в Минобороны, он предложил Зеленскому сменить главкома», — говорится в публикации.

По данным издания, среди претендентов на эту должность находится Андрей Билецкий*, основатель полка «Азов»**, а также командир 3-го штурмового корпуса ВСУ.

В своем материале «РБК-Украина» освещает ряд разногласий внутри украинских властных структур. В частности, упоминаются противоречия между Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым*, а также между Зеленским и Фёдоровым.

Ранее Сырский заявлял, что бойцы ВСУ не успевают отлеживать тактику РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик. Сырский подчеркнул, что данная тенденция создаёт новые задачи для украинской армии, требующие оперативного реагирования.

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