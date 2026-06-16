Обычный поцелуй может вызвать язву и рак желудка

Бактерия хеликобактер пилори способна годами незаметно разрушать желудок, приводя к гастриту, язве и даже онкологии. Об этом предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, самый распространённый путь передачи инфекции — тесные бытовые контакты и поцелуи. Заразиться можно также через плохо вымытую посуду, грязные руки или инфицированную воду. При этом симптомов может не быть вовсе, и часть специалистов придерживается мнения, что в таких случаях терапия не требуется.

«Я к таким врачам не отношусь и считаю, что лечить её необходимо в любом случае при диагностировании уреазным дыхательным тестом или при гастроскопии», — подчеркнул Лишин в разговоре с «Абзацем».

Терапевт настаивает на семейном подходе: если возбудитель обнаружен у одного домочадца, обследование и лечение рекомендовано пройти всем, кто с ним контактирует. Можно полечить близких по умолчанию либо каждому сдать тест.

Он пояснил, что бактерия погибает в посудомоечной машине, однако далеко не все предметы обихода там моются. Та же кружка, из которой попил отец, а затем другой член семьи, уже становится источником инфицирования. Подхватить инфекцию реально даже в заведении общепита, если столовые приборы обработаны недостаточно тщательно.

Ранее врач-терапевт рассказала, что среди российской молодёжи участились случаи инфекционного мононуклеоза, который в обиходе прозвали «болезнью поцелуев». Вызывается он вирусом Эпштейна-Барр, носителями которого выступают порядка 95 процентов взрослого населения планеты, а по клиническим проявлениям недуг маскируется под бактериальную ангину. Чаще всего ему подвержены именно молодые люди, поскольку возбудитель легко распространяется в местах массового скопления.