Сборную Уругвая по прибытии в США на ЧМ встретили жёстким обыском с собаками

Сборную Уругвая по прибытии в США на чемпионат мира встретили не восторженные болельщики, а полицейские с собакой-ищейкой. Видео с тем, как команду подвергли строгому досмотру разлетелось по соцсетям.

Сборной Уругвая устроили строгий досмотр с собакой перед матчем ЧМ‑2026. Видео © Х /Albert Ortega

Футболистов выстроили в ряд, попросили выложить весь багаж, после чего к работе приступили правоохранители с четвероногим напарником. К этому моменту уругвайцы и так уже изрядно успели понервничать, ведь их рейс из Мексики задержали на несколько часов из-за проблем с воздушным пространством над США. В команде обвинили в случившимся ФИФА, поскольку организация не запросила своевременно разрешение на перелёт.

Первый матч на турнире уругвайцы провели в ночь на 16 июня против Саудовской Аравии — встреча завершилась ничьей 1:1. Счёт на 41-й минуте открыл Абдулела Аль-Амри, а на 80-й Макси Араухо восстановил равновесие. В следующем туре уругвайцам предстоит игра с Кабо-Верде 21 июня, а Саудовская Аравия в этот же день встретится с Испанией.

Ранее аналогичной процедуре подвергли сборную Узбекистана в Нью-Йорке перед товарищеским матчем с Нидерландами. На опубликованных кадрах видно, как членов команды проверяют после прибытия с металлодетектором и собаками. Американскую сторону обвинили в предвзятом отношении к спортсменам из отдельных стран. Причём, для Узбекистана это стал первый чемпионат мира в истории, который омрачился суровым досмотром.