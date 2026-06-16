Украина развернёт новые подразделения дронов на границе с Белоруссией

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина формирует новые подразделения беспилотников и усиливает существующие на границе с Белоруссией. По его словам, это делается для укрепления обороны северного направления и повышения эффективности прикрытия рубежей.

«Для повышения эффективности прикрытия рубежей было принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут снабжены необходимым вооружением, техникой и другими средствами», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

В то же время, Минск отрицает наличие угрозы Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что разговоры об угрозе со стороны республики являются результатом политических амбиций и давления западных партнёров на Владимира Зеленского, и призывает экс-комика быть осторожнее в своих заявлениях.