Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 09:58

Украина развернёт новые подразделения дронов на границе с Белоруссией

Сырский: Украина создаёт новые части БПЛА на границе с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина формирует новые подразделения беспилотников и усиливает существующие на границе с Белоруссией. По его словам, это делается для укрепления обороны северного направления и повышения эффективности прикрытия рубежей.

«Для повышения эффективности прикрытия рубежей было принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут снабжены необходимым вооружением, техникой и другими средствами», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

Лукашенко ответил на угрозы Зеленского пословицей «Как поют, так и отпевают»
Лукашенко ответил на угрозы Зеленского пословицей «Как поют, так и отпевают»

В то же время, Минск отрицает наличие угрозы Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что разговоры об угрозе со стороны республики являются результатом политических амбиций и давления западных партнёров на Владимира Зеленского, и призывает экс-комика быть осторожнее в своих заявлениях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar