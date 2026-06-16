«Взорвать Россию изнутри»: Депутат и военный эксперт назвали цели ночных атак Киева на Москву
Депутат Соболев: Атакуя Москву, ВСУ хотят «обескровить» РФ, но этого не выйдет
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Удары со стороны Украины — это террористическая деятельность, направленная против гражданских объектов и для срыва всех социально значимых проектов, включая медицину, продовольствие и особенно энергетику. Об этом заявил в беседе с Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя ночную атаку Киева на Московский регион.
Это попытка создать ажиотаж с точки зрения топливно-энергетического баланса. Это всё направлено на то, чтобы взорвать Россию изнутри. Социальный протест был бы им на руку. Я полагаю, что мы в состоянии всё это прекратить. Работают наши спецслужбы, работает полиция, работает Росгвардия, работают ФСБ, армия. Я думаю, что мы не позволим таким образом взорвать Россию изнутри.
Депутат Госдумы Виктор Соболев также считает, что ВСУ ночными налётами дронов на Москву и Подмосковье стараются запугать мирное население и поразить стратегические объекты.
Они ставят задачу обескровить Россию, нанести ей поражение путём нанесения ударов по важным стратегическим энергетическим объектам. Вот это главная цель. К их сожалению, достигнуть этой цели не получится. Мы отвечаем им каждый день, но наш ответ должен быть таким, чтобы мы достигли цели СВО.
Напомним, попытку атаки — одну из самых масштабных в 2026 году — Москва пережила ночью 16 июня. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали 60 БПЛА, направлявшихся к столице. Также 86 дронов было сбито в Подмосковье, в результате пострадало 6 человек, в том числе 13-летняя девочка.
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