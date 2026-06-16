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Регион
16 июня, 10:13

«Взорвать Россию изнутри»: Депутат и военный эксперт назвали цели ночных атак Киева на Москву

Депутат Соболев: Атакуя Москву, ВСУ хотят «обескровить» РФ, но этого не выйдет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удары со стороны Украины — это террористическая деятельность, направленная против гражданских объектов и для срыва всех социально значимых проектов, включая медицину, продовольствие и особенно энергетику. Об этом заявил в беседе с Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя ночную атаку Киева на Московский регион.

Это попытка создать ажиотаж с точки зрения топливно-энергетического баланса. Это всё направлено на то, чтобы взорвать Россию изнутри. Социальный протест был бы им на руку. Я полагаю, что мы в состоянии всё это прекратить. Работают наши спецслужбы, работает полиция, работает Росгвардия, работают ФСБ, армия. Я думаю, что мы не позволим таким образом взорвать Россию изнутри.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт

Это попытка создать ажиотаж с точки зрения топливно-энергетического баланса. Это всё направлено на то, чтобы взорвать Россию изнутри. Социальный протест был бы им на руку. Я полагаю, что мы в состоянии всё это прекратить. Работают наши спецслужбы, работает полиция, работает Росгвардия, работают ФСБ, армия. Я думаю, что мы не позволим таким образом взорвать Россию изнутри.
Это попытка создать ажиотаж с точки зрения топливно-энергетического баланса. Это всё направлено на то, чтобы взорвать Россию изнутри. Социальный протест был бы им на руку. Я полагаю, что мы в состоянии всё это прекратить. Работают наши спецслужбы, работает полиция, работает Росгвардия, работают ФСБ, армия. Я думаю, что мы не позволим таким образом взорвать Россию изнутри.

Депутат Госдумы Виктор Соболев также считает, что ВСУ ночными налётами дронов на Москву и Подмосковье стараются запугать мирное население и поразить стратегические объекты.

Они ставят задачу обескровить Россию, нанести ей поражение путём нанесения ударов по важным стратегическим энергетическим объектам. Вот это главная цель. К их сожалению, достигнуть этой цели не получится. Мы отвечаем им каждый день, но наш ответ должен быть таким, чтобы мы достигли цели СВО.

Виктор Соболев

Депутат Госдумы

Они ставят задачу обескровить Россию, нанести ей поражение путём нанесения ударов по важным стратегическим энергетическим объектам. Вот это главная цель. К их сожалению, достигнуть этой цели не получится. Мы отвечаем им каждый день, но наш ответ должен быть таким, чтобы мы достигли цели СВО.
Они ставят задачу обескровить Россию, нанести ей поражение путём нанесения ударов по важным стратегическим энергетическим объектам. Вот это главная цель. К их сожалению, достигнуть этой цели не получится. Мы отвечаем им каждый день, но наш ответ должен быть таким, чтобы мы достигли цели СВО.
Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала самой масштабной с начала года
Сегодняшняя атака БПЛА на Москву стала самой масштабной с начала года

Напомним, попытку атаки — одну из самых масштабных в 2026 году — Москва пережила ночью 16 июня. По информации мэра столицы Сергея Собянина, за текущие сутки силы ПВО ликвидировали 60 БПЛА, направлявшихся к столице. Также 86 дронов было сбито в Подмосковье, в результате пострадало 6 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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