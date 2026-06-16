«Взорвать Россию изнутри»: Депутат и военный эксперт назвали цели ночных атак Киева на Москву

Это попытка создать ажиотаж с точки зрения топливно-энергетического баланса. Это всё направлено на то, чтобы взорвать Россию изнутри. Социальный протест был бы им на руку. Я полагаю, что мы в состоянии всё это прекратить. Работают наши спецслужбы, работает полиция, работает Росгвардия, работают ФСБ, армия. Я думаю, что мы не позволим таким образом взорвать Россию изнутри.