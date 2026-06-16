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16 июня, 10:01

Трамп анонсировал повторную встречу с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп подтвердил проведение повторных переговоров с Владимиром Зеленским. Вторая беседа политиков запланирована на текущий вторник.

Ранее глава Белого дома уже успел пообщаться с украинским лидером на полях саммита G7, проходящего сейчас во Франции. Своими впечатлениями от первого раунда общения политик поделился во время беседы с эмиром Катара.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним ещё раз позднее. У нас была очень хорошая встреча», — резюмировал американский президент.

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Напомним, что во Франции проходит саммит «Большой семёрки», в котором принимает участие Владимир Зеленский. На полях встречи экс-комик уже провёл краткие переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы Зеленский сообщил Макрону о намерении президента США Дональда Трампа провести с ним отдельную встречу.

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Оксана Попова
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