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Регион
16 июня, 10:27

«Счастливы вместе» 20 лет спустя: Букины устроили фанатам приступ ностальгии

Логинов и Бочкарёва из «Счастливы вместе» показали, как изменились спустя 20 лет

Обложка © Канал ТНТ / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official

Обложка © Канал ТНТ / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official

Виктор Логинов и Наталья Бочкарёва, сыгравшие Гену и Дашу Букиных в сериале «Счастливы вместе», порадовали поклонников новым совместным фото. Актёры опубликовали снимок на фоне пальм в запрещённой в России соцсети. Для фанатов это стало неожиданным ностальгическим приветом из нулевых. На фото Логинов и Бочкарёва выглядят расслабленно и улыбаются, будто с момента выхода ситкома прошло не два десятилетия, а всего пара сезонов.

От «Букиных» до Коста-Рики: шокирующие повороты в жизни актёров «Счастливы вместе»
От «Букиных» до Коста-Рики: шокирующие повороты в жизни актёров «Счастливы вместе»

Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год и быстро стал одним из самых узнаваемых российских ситкомов. В центре сюжета была семья Букиных из Екатеринбурга: продавец обуви Гена, его жена Даша, дети Света и Рома, а также соседи, с которыми герои постоянно попадали в абсурдные бытовые ситуации.

Гена Букин в сериале работал продавцом женской обуви, но главным поводом для его гордости оставался спортивный подвиг из прошлого — тот самый хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч». Эта деталь стала одним из самых узнаваемых мемов проекта. Даша Букина запомнилась зрителям как яркая, ленивая, но харизматичная героиня, которая умела превращать обычную семейную сцену в отдельный спектакль.

Тест: Гена, Даша, а может, Барон — узнайте, кто вы из этой странной семейки «Счастливы вместе»
Тест: Гена, Даша, а может, Барон — узнайте, кто вы из этой странной семейки «Счастливы вместе»

После завершения оригинального сериала интерес к Букиным не исчез. Персонажи давно разошлись на мемы, а любые новые фото актёров вместе воспринимаются поклонниками как маленькое возвращение любимого ситкома.

Теперь у фанатов появилось ещё одно доказательство: успешным можно стать даже тогда, когда главная заслуга в биографии — хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч».

Даша Букина из «Счастливы вместе» накатала за год 50 штрафов на своём Mercedes
Даша Букина из «Счастливы вместе» накатала за год 50 штрафов на своём Mercedes

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Марина Фещенко
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