Что делать, если в пруду рядом с вами купают грязную собаку? Пошаговая инструкция от юриста

Купание собаки в водоёме, где отдыхают люди, почти всегда может считаться нарушением, особенно если животное грязное или чем-то болеет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, сначала нужно смотреть региональные правила охраны жизни людей на водных объектах. Их утверждают власти субъектов по образцу рекомендаций МЧС, поэтому формулировки в разных регионах обычно похожи. На пляжах и в официальных местах отдыха у воды запрещено приводить собак и других животных, а купать их нельзя не только в зоне отдыха, но и выше по течению на расстоянии до 500 метров.

«Запрет действует и для здорового пса, и независимо от числа людей рядом», — подчеркнул Русяев. То есть даже если на берегу почти никого нет, а собака выглядит ухоженной, то само купание в такой зоне уже может стать основанием для жалобы.

Ответственность за подобные нарушения обычно наступает по региональному КоАП о благоустройстве, поскольку такие правила устанавливаются субъектами. Параллельно может применяться статья 8.52 КоАП РФ о несоблюдении требований к содержанию животных. Базовый штраф для граждан составляет от 1500 до 3000 рублей Фото © Life.ru

Если из-за нарушения пострадали люди или было повреждено имущество, последствия для владельца серьёзнее: по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ штраф для граждан может доходить до 30 тысяч рублей. Кроме того, закон № 498-ФЗ обязывает хозяина при выгуле обеспечивать безопасность окружающих и убирать за животным. Статья 21 этого закона прямо отсылает к административной, уголовной и иной ответственности.

Отдельный риск возникает, если собака грязная, нездоровая или может быть переносчиком инфекции. Такое животное в воде для купания уже затрагивает санитарно-эпидемиологические требования к зонам отдыха у воды. В этом случае нарушение может попадать под статью 6.3 КоАП РФ.

Риск тут вполне реальный. Лептоспироз и ряд других зоонозов передаются человеку именно через воду, куда попали выделения больного животного. Илья Русяев Юрист

Если кто-то из отдыхающих заболел, получил травму или понёс другой ущерб, включается уже гражданско-правовая ответственность. По статье 1064 ГК РФ владелец должен возместить причинённый вред. Для этого важны доказательства: фото и видео с места, контакты свидетелей, медицинские документы и другие подтверждения.

«Фиксация нарушения и обращение к участковому либо в орган по обращению с животными дают рабочий путь к наказанию», — отметил Русяев.

Поэтому сначала лучше спокойно снять происходящее на телефон, не вступая в конфликт, затем зафиксировать место, время и по возможности данные владельца. После этого можно обратиться к участковому, в администрацию, орган по обращению с животными или санитарные службы, если есть риск заражения, предупредил наш собеседник.

Опасность при этом может грозить не только людям, но и самому питомцу. Ранее Life.ru рассказывал, что стоячие пруды нередко становятся источником опасных инфекций и паразитов для собак. Один из главных рисков — лептоспироз, бактериальная инфекция, которой животное может заразиться во время купания. В воду попадают выделения водоплавающих птиц и других животных, а вместе с ними — бактерии и паразиты. Поэтому, даже если хозяину кажется, что собака просто «освежилась», для питомца такой заплыв может закончиться серьёзными проблемами со здоровьем.