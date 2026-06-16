«Нет смысла окунаться в критику»: Писатель Цыпкин раскрыл, как относится к недоброжелателям

Писатель Александр Цыпкин признался, что практически не сталкивается с нелестными отзывами, поскольку сознательно от них избавлен. В интервью он объяснил, почему не видит смысла погружаться в критику.

По его словам, существует лишь несколько человек, чьё мнение о текстах для него действительно важно. В остальном же он ориентируется исключительно на объективные индикаторы успеха. Если спектакль востребован — это видно по кассовым сборам, если книжка расходится — рассказ удался, если сериал занимает верхние строчки рейтинга — зритель его принял.

Основатель «БеспринцЫпных чтений» убеждён, что интернет-критика в большинстве случаев неконструктивна. А даже если она и содержит здравое зерно, исправить то, чем недовольны читатели, он вряд ли сумеет.

«Пишу, как пишу. Кому-то нравится, кому-то нет. В любом случае критика меня не улучшит», — откровенно заявил Цыпкин в разговоре с Леди Mail.

В беседе также зашла речь о роли искусственного интеллекта в современной литературе. Писатель уверен, что нейросети уже активно применяются, а в ближайшие годы едва ли не половина книг будет содержать фрагменты, созданные при помощи ИИ. При этом он отметил, что сам пишет самостоятельно, поскольку получает от процесса удовольствие.

Однако Цыпкин назвал нейросеть прекрасным собеседником для разбора собственных произведений. По его мнению, машина ничего не творит сама, а лишь генерирует текст по заданию человека, который пишет промпт, правит результат и добивается нужного эффекта. Произведение становится в определённой степени совместным трудом человека и машины. При этом он не слишком оптимистичен относительно будущего: конкуренцию у искусственного интеллекта человечество может и не выиграть.

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