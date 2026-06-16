Одно другому не мешает: Стримерша втихаря занялась сексом в прямом эфире на Twitch, но её спалили

На платформе Twitch обсуждают трансляцию витюберши deme, которую зрители заподозрили в нарушении правил сервиса из-за странного поведения во время эфира. Поводом для дискуссии стал стрим по игре Outer Wilds, во время которого пользователи заметили ряд необычных деталей.

Стримершу обвиняют в занятии сексом во время прохождения игры в прямом эфире. Видео © X / ogivus

По словам зрителей, аватар стримерши регулярно совершал резкие движения вперёд и назад, а сама девушка периодически стонала, тяжело вздыхала во время чтения текста, что-то шептала и внезапно вскрикивала. Некоторые участники трансляции также заявили, что слышали на фоне звуки, которые показались им подозрительными.

Вскоре после появления подобных обвинений в социальных сетях и на тематических площадках вокруг эфира разгорелся скандал. На фоне обсуждений deme временно отключила свой аккаунт.

Ранее сообщалось, что в Китае во время прямого эфира умерла 39-летняя стримерша Ван Ефэй, известная в сети под псевдонимом «Сестра Ван Чжа». Примерно через полчаса после начала стрима она внезапно схватилась за голову, пожаловалась на резкую боль и попросила сотрудников вызвать скорую помощь.