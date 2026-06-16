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16 июня, 10:55

В ВСУ заявили, что имеют полное право сбивать дроны над жилыми домами

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Украинским военным не запрещено сбивать дроны над жилыми домами, а ответственности за падение обломков на такие объекты они не несут. Об этом сообщил командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев, передаёт «Страна.ua».

По словам Мустафаева, юридического запрета на поражение целей над жилой застройкой нет, поскольку в стране действует военное положение. Более того, за последствия военные никакой ответственности не несут.

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Николь Вербер
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