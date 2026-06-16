В ВСУ заявили, что имеют полное право сбивать дроны над жилыми домами

Украинским военным не запрещено сбивать дроны над жилыми домами, а ответственности за падение обломков на такие объекты они не несут. Об этом сообщил командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев, передаёт «Страна.ua».

По словам Мустафаева, юридического запрета на поражение целей над жилой застройкой нет, поскольку в стране действует военное положение. Более того, за последствия военные никакой ответственности не несут.

Ранее Life.ru рассказывал об одном нелепом инциденте с украинскими боеприпасами. Ракеты, которые пытались запустить в сторону Крыма, сдетонировали прямо на стартовой позиции в Одесской области. После схода изделий начался пожар. В Киеве тоже сообщали о громких хлопках и объявляли воздушную тревогу.