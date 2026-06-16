Годами лечат не то: Названа неожиданная причина адской головной боли

Хронические головные боли нередко связаны не с неврологией, а с проблемами в полости рта. Об этом рассказал врач-стоматолог Максим Обушенков.

По его словам, пациенты порой месяцами проходят обследования у профильных специалистов, тогда как истинная причина кроется в нарушении прикуса, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава либо воспалительных процессах в зубах. При неправильном смыкании челюстей мышцы трудятся неравномерно: одни перенапрягаются, другие остаются расслабленными, возникает гипертонус, спазмируются сосуды и пережимаются нервные окончания — всё это способно провоцировать головную боль напряжения.

Одной из самых распространённых причин подобных состояний специалист в беседе с РИАМО назвал дисфункцию ВНЧС. Среди факторов риска — хронический стресс, бруксизм, привычка сильно сжимать челюсти и дефекты прикуса. Если боль усиливается при жевании, сопровождается дискомфортом в области челюсти или щелчками при открывании рта, Обушенков рекомендует обращаться не только к неврологу, но и к стоматологу-гнатологу.

Кроме того, запущенный кариес, пульпит и периодонтит способны давать сильные болевые ощущения за счёт вовлечения тройничного нерва. Порой пациент принимает такую боль за мигрень, хотя на самом деле источник — воспалённый зуб. Снизить риски стоматологических проблем помогает качественная ежедневная гигиена, для которой важно применять не только щётку и пасту, но и дополнительные средства: ирригаторы, монопучковые щётки и современные реминерализующие составы.

Ранее врач-травматолог объяснил, как привычка утыкаться в экран с наклонённой вперёд головой разрушает позвоночник. В таком положении нагрузка на шейный отдел возрастает многократно, мышцы вынуждены непрерывно фиксировать неестественную позу, что со временем оборачивается спазмами, искривлением осанки и ускоренным износом позвонков.