ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 14:46

Боль за грудиной и липкий пот: Россиянам объяснили, как распознать инфаркт до приезда скорой

Кардиолог Мамедов назвал главные признаки инфаркта и инсульта

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Ведущий признак инфаркта миокарда — повторяющийся дискомфорт или сдавливающая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или необъяснимой тревогой, предупредил доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов. По его словам, в предынфарктном состоянии давящая боль длится дольше 15–20 минут.

Рак, инсульт, инфаркт: Курение отнимает до 12 лет жизни
Рак, инсульт, инфаркт: Курение отнимает до 12 лет жизни

Надвигающийся мозговой инсульт, в свою очередь, сигнализирует о себе кратковременными предвестниками, которые могут появляться за несколько дней: внезапным онемением или слабостью в руке, ноге или половине лица, нарушениями речи и зрения, проблемами с координацией и острой головной болью без видимой причины. Эти признаки называют транзиторными ишемическими атаками. Они могут длиться от нескольких минут до часа, а затем бесследно исчезать.

«...Мы рекомендуем проходить ежегодную диспансеризацию, которая полагается бесплатно по полису ОМС. В её рамках кардиологическое обследование занимает важное место», — отметил собеседник kp.ru.

Россиян предупредили о смертельном недуге, который маскируется под обычную усталость
Россиян предупредили о смертельном недуге, который маскируется под обычную усталость

Ранее врач предупредила о риске инфаркта у тех, кто икает часами. Кроме того, кардиолог объяснила, как сохранить сходящее с ума сердце во время перелётов.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar