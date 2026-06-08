Боль за грудиной и липкий пот: Россиянам объяснили, как распознать инфаркт до приезда скорой

Ведущий признак инфаркта миокарда — повторяющийся дискомфорт или сдавливающая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или необъяснимой тревогой, предупредил доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов. По его словам, в предынфарктном состоянии давящая боль длится дольше 15–20 минут.

Надвигающийся мозговой инсульт, в свою очередь, сигнализирует о себе кратковременными предвестниками, которые могут появляться за несколько дней: внезапным онемением или слабостью в руке, ноге или половине лица, нарушениями речи и зрения, проблемами с координацией и острой головной болью без видимой причины. Эти признаки называют транзиторными ишемическими атаками. Они могут длиться от нескольких минут до часа, а затем бесследно исчезать.