Боль за грудиной и липкий пот: Россиянам объяснили, как распознать инфаркт до приезда скорой
Кардиолог Мамедов назвал главные признаки инфаркта и инсульта
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Ведущий признак инфаркта миокарда — повторяющийся дискомфорт или сдавливающая боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть, сопровождаясь одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или необъяснимой тревогой, предупредил доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов. По его словам, в предынфарктном состоянии давящая боль длится дольше 15–20 минут.
Надвигающийся мозговой инсульт, в свою очередь, сигнализирует о себе кратковременными предвестниками, которые могут появляться за несколько дней: внезапным онемением или слабостью в руке, ноге или половине лица, нарушениями речи и зрения, проблемами с координацией и острой головной болью без видимой причины. Эти признаки называют транзиторными ишемическими атаками. Они могут длиться от нескольких минут до часа, а затем бесследно исчезать.
«...Мы рекомендуем проходить ежегодную диспансеризацию, которая полагается бесплатно по полису ОМС. В её рамках кардиологическое обследование занимает важное место», — отметил собеседник kp.ru.
Ранее врач предупредила о риске инфаркта у тех, кто икает часами. Кроме того, кардиолог объяснила, как сохранить сходящее с ума сердце во время перелётов.
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