Рак, инсульт, инфаркт: Курение отнимает до 12 лет лет жизни

Курение ускоряет старение организма и значительно сокращает жизнь, признаки увядания появляются у курильщиков на 10–20 лет раньше, чем у их ровесников, заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, токсичные вещества и свободные радикалы, содержащиеся в табачном дыме, повреждают клетки и нарушают синтез эластина и коллагена. Эти белки отвечают за молодость и упругость кожи. Продолжительность жизни от регулярного использования никотина сокращается в среднем на 7–12 лет. С курением связано не менее 25 различных заболеваний, в том числе несколько видов онкологий.

«В частности, курильщикам больше, чем остальным, грозит рак лёгких, инсульты, инфаркты, онкологические заболевания пищевода, полости рта и горла», — цитирует эксперта «Радио 1».

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал две привычки, которые наносят наибольший вред здоровью как отдельного человека, так и всего общества. По словам эксперта, речь идёт о курении – в том числе вейпов, и употреблении алкоголя.