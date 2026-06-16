Ессентукские казаки заступили на ночное дежурство на территории сгоревшего храма

Казаки Ессентукского городского казачьего общества заступили на ночные дежурства у Храма Святителя Николая Чудотворца, который был повреждён из-за пожара.

11 июня огонь уничтожил здание старинной церкви середины XIX века, однако духовная жизнь прихода не остановилась. В казачьем обществе заявили, что службы и проповеди продолжаются по расписанию. Богослужения теперь проводят во дворе храма и в крестильне, где могут разместиться прихожане.

«Несмотря ни на какие внешние обстоятельства и вызовы, жизнь в Храме Святителя Николая Чудотворца не остановилась!» — сообщило Ессентукское городское казачье общество.

Там подчеркнули, что настоятель отец Стафан и духовенство делают всё возможное, чтобы люди по-прежнему могли участвовать в таинствах. Ночные дежурства ввели для охраны пострадавшей святыни. Казаки будут следить за безопасностью объекта, не допускать посторонних на территорию до завершения следственных действий, а также защищать уцелевшее имущество от хищения или порчи. В обществе попросили жителей с пониманием отнестись к этой мере и не пытаться проходить на территорию храма в нерабочее время.

«Наша сила — в сплочённости и молитве. Давайте вместе поддержим наш Храм! С нами Бог!» — добавили казаки.

Ранее Life.ru сообщал, что старинный Свято-Никольский храм в Ессентуках был уничтожен пожаром. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, огонь распространился примерно на 300 квадратных метров. Мэр города Владимир Крутников сообщал, что возгоранию присвоили второй ранг сложности.