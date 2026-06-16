«Убедился, что горит, и ушёл»: Пьяный отец спалил дом с четырьмя детьми — их спас случайный сосед

В Красноярском крае мужчина из посёлка Новая Сокса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджёг дом, где спали его четверо детей. Сосед успел спасти всех несовершеннолетних.

Инцидент случился в ночь на 2 мая, но обвинение мужчине предъявили только после установления причины возгорания. Следствие полагает, что причиной стало недовольство мужчины отказом жены покинуть застолье у родственников.

«Недовольный отказом супруги, мужчина ушёл домой один. Зная, что в их жилом доме по улице Набережной спят четверо его малолетних детей в возрасте 5, 7 и 10 лет, обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома и совершил поджог», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Удостоверившись, что пламя охватило постройку, злоумышленник бесследно исчез. Спасение детей стало возможным благодаря случайному прохожему – соседу, оказавшемуся рядом в критический момент. Огонь безжалостно поглотил дом, оставив после себя лишь пепел. Теперь виновник трагедии ожидает суда под стражей.

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