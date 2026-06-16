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16 июня, 11:35

«Главное — не останавливаться»: В ГД оценили приглашение детской сборной РФ на турнир ФИФА

Депутат Свищев: Приглашение детской сборной РФ станет хорошим шагом для ФИФА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri Turkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri Turkov

Приглашение детской сборной России на международный турнир в США, если оно подтвердится, станет хорошим первым шагом к возвращению страны в мировую футбольную семью. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий предположил, что ФИФА пытается плавно и с минимальными скандалами восстановить статус-кво. По его оценке, процесс будет поэтапным: сначала допустят младших ребят, затем возрастные категории повыше.

«Главное — не останавливаться на месте», — подчеркнул он в разговоре с «Лентой.ру».

При этом собеседник издания признался, что относится к ситуации с осторожностью. За последнее время звучало немало обнадёживающих заявлений от руководства федерации, однако всякий раз после них следовала агрессивная реакция ряда государств, и футболисты откатывались назад.

«Надеюсь, в этот раз такого не произойдёт», — добавил Свищев.

В настоящий момент взрослая сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований. Решение об её недопуске было принято в 2022 году, из-за чего национальная команда пропускает и проходящий сейчас чемпионат мира на полях Канады, США и Мексики.

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Напомним, российские футболисты не старше 15 лет, вероятно, получат шанс выступить на новом турнире под эгидой FIFA. Как передаёт The Athletic, федерация намерена направить приглашение нашей сборной для участия в соревнованиях, которые стартуют в США в сентябре. Примечательно, что потенциально заявку на этот турнир могут подать все без исключения 211 национальных ассоциаций, входящих в состав организации.

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Юрий Лысенко
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