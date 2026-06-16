Названы 4 нарушения, за которые водителям грозит мгновенное лишение прав

Водителям, которые вешают на машину гирлянды, копируют служебную раскраску или используют подложные номера, не стоит рассчитывать на мягкость судей. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

В беседе с «Газетой.ru» он пояснил, что установка на передней части автомобиля спецсигналов грозит лишением прав на срок от полугода до года с обязательной конфискацией светового устройства. Норма актуальна и для праздничных гирлянд, которые некоторые крепят на Новый год.

От года до полутора лет без удостоверения рискуют провести те, кто наносит на кузов цветографические схемы, имитирующие ливреи полиции, скорой помощи или Росгвардии. Суды квалифицируют нарушение, даже если раскраска лишь напоминает служебную до степени смешения. Аналогичное наказание ждёт и за проблесковые маячки.

Кроме того, Воропаев напомнил об ответственности за заведомо подложные госзнаки. Здесь предусмотрено лишение права управления на период от шести месяцев до одного года. Адвокат привёл распространённый пример: прежний собственник снял автомобиль с учёта, а покупатель продолжает ездить на старых номерах — в этом случае регистрационные знаки также признаются подложными.

Ранее в Госдуме предложили ввести месячный испытательный срок для новых камер фотовидеофиксации. Предполагается, что в этот период водителям будут приходить не штрафные постановления, а лишь информационные сообщения о появлении комплекса и предупреждение, что аналогичное нарушение со следующего месяца повлечёт административную ответственность.