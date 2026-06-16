20 см в неожиданном месте: Врачи спасли мужчину от странного предмета

Медики во Вьетнаме оказали помощь 34-летнему мужчине, у которого в организме оказался крупный инородный предмет. Обращение за помощью произошло в провинции Виньлонг. Об этом сообщило издание Need To Know.

Обращение в больницу зафиксировано 9 июня, когда пациент не смог самостоятельно решить проблему и обратился к врачам. Во время обследования специалисты выявили в прямой кишке пластиковую бутылку длиной около 20 сантиметров и диаметром примерно пять сантиметров. По словам мужчины, предмет оказался внутри во время гигиенических процедур.

Хирургическая бригада пришла к выводу, что без операции обойтись невозможно. Иное извлечение считалось небезопасным. Операция прошла успешно, инородный объект был удалён без осложнений. Существенных повреждений внутренних органов врачи не обнаружили.

Состояние пациента после вмешательства стабилизировалось, угрозы для здоровья зафиксировано не было. Доктор Тран Нхат Фи уточнил, что подобные клинические ситуации встречаются регулярно, несмотря на деликатность темы и поздние обращения пациентов за медицинской помощью.

Ранее в Челябинске врачи провели сложное хирургическое вмешательство, в ходе которого у 35-летней пациентки удалили крупное новообразование массой около восьми килограммов. Выявить патологию удалось случайно — женщина не предъявляла жалоб на здоровье, а тревогу у специалистов вызвало отсутствие уменьшения объёмов живота после родов.