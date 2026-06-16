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Регион
16 июня, 11:55

25 тысяч евро за шанс: Боня решила сама организовать восхождение на восьмитысячник

Виктория Боня организовала коммерческий тур на один из 8-тысячников за €25 тысяч

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Виктория Боня, покорившая Эверест, решила не останавливаться на достигнутом. Теперь она собирает группу для восхождения на восьмитысячник осенью. Стоимость участия — 25 тысяч евро с человека (2 095 000 рублей). Правда, осталось всего восемь мест. Боня уверена, что её опыт — лучшее подтверждение профессионализма.

«Я набираю небольшую группу для восхождения на восьмитысячник этой осенью, а именно в сентябре. Из 10 осталось восемь мест», — написала блогерша в соцсетях.

Свой путь в высотный альпинизм Боня начала 25 сентября 2024 года с горы Манаслу (8163 м). В прошлом году она покорила Эверест (8848 м) — со второй попытки. Позже она признавалась, что подъём был изнурительным, но несмотря на недомогание, продолжила восхождение.

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Наталья Демьянова
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