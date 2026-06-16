«Нестареющих клеток нет»: Стало известно, почему создание «эликсира молодости» невозможно

Наука до сих пор не придумала, как отменить старость, ведь даже самые смелые опыты не дают гарантий и больше похожи на генную терапию с непредсказуемым финалом. Такое заявление сделал врач-гериатр Валерий Новосёлов в беседе с ИС «Вести».

«Это генная терапия в определенной степени. Но пока результата мы не видим. И здесь надо сказать, что в организме человека нестареющих клеток нет. От слова совсем. И это большая проблема. Потому что мы влияем на одни клетки. Например, на те клетки, которые получаются методом деления. Как мы влияем на те клетки, которые вообще не делятся в течение жизни? …И проблема в том, что организм стареет не как клетка, он теряет жизнеспособность с возрастом, именно в этом суть старения», — отметил он.

Новосёлов также отметил, что за полвека медицина так и не приблизилась к «эликсиру молодости». В 1972 году Алекс Комфорт уверял, что люди скоро будут жить дольше. С тех пор прошло больше пятидесяти лет, но кардинальных сдвигов не случилось. Рост средней продолжительности жизни объясняется снижением смертности среди детей и молодёжи, а не замедлением биологического старения.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что человеку впервые ввели препарат, который теоретически способен обратить старение вспять. Инъекцию сделали прямо в глазное яблоко пациенту с глаукомой. Разработчик, компания Life Biosciences, отметила, что это первый случай применения технологии эпигенетического перепрограммирования на человеке. Ранее метод испытывали только на животных. Теперь учёные будут наблюдать за состоянием пациента в течение полугода, чтобы оценить не только эффективность, но и безопасность метода.

Ранее российские учёные взялись за создание первого в мире препарата, который сможет блокировать ген RAGE — именно он запускает механизм клеточного старения. Подавление этого рецептора может отсрочить клеточное увядание. Разработкой занимается Институт биологии старения и медицины, и это направление считается одним из самых перспективных в геронтологии, опирающимся на новейшие генетические технологии. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».