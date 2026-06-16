Евросоюз и Еврокомиссия не приближают мир на Украине, а только создают новые преграды для диалога и заставляют стороны откладывать переговоры. Такая оценка была дана пецпредставителем президента РФ и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в социальной сети Х.

В своём сообщении Дмитриев жёстко раскритиковал действия Брюсселя. Он назвал их «ядовитыми пилюлями», которые специально запускаются, чтобы подорвать любые попытки запустить мирный процесс. По его мнению, такие шаги ни к чему хорошему не ведут, а лишь затягивают конфликт, потому что опираются на устаревшие и совершенно нежизнеспособные схемы.

Он также подчеркнул, что лицемерие, когда оно становится очевидным для всех, перестаёт работать и теряет всякую ценность.

Свою позицию Дмитриев высказал в ответ на публикацию Politico Europe. В том материале сообщалось, что западные партнёры Киева собираются на саммите G7 уговорить Трампа ужесточить риторику в адрес Москвы, полагая, что это ускорит завершение боевых действий. Однако, как отмечает издание, в Вашингтоне этот план могут и не поддержать. Сам Трамп ранее заявлял, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. Американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.

Ранее политолог Юрий Самонкин допустил, что Евросоюз вскоре может свернуть масштабную поддержку Киева на фоне внутренних протестов. По его мнению, активное поведение украинских мигрантов в Европе способно подтолкнуть власти к заморозке помощи под давлением собственных граждан. Эксперт уточнил, что европейцы крайне раздражены не столько беженцами, сколько резким падением уровня жизни. Он также отметил, что в Польше уже зреют антиукраинские настроения, и эта страна вполне способна выступить против дальнейшей эскалации конфликта. В результате Брюсселю, возможно, придётся перейти к тайным и гораздо менее значительным вливаниям, если вообще не приостановить их.