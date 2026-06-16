Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 12:35

Дмитриев: Евросоюз подсовывает Украине «ядовитые пилюли» вместо реального мира

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Евросоюз и Еврокомиссия не приближают мир на Украине, а только создают новые преграды для диалога и заставляют стороны откладывать переговоры. Такая оценка была дана пецпредставителем президента РФ и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в социальной сети Х.

В своём сообщении Дмитриев жёстко раскритиковал действия Брюсселя. Он назвал их «ядовитыми пилюлями», которые специально запускаются, чтобы подорвать любые попытки запустить мирный процесс. По его мнению, такие шаги ни к чему хорошему не ведут, а лишь затягивают конфликт, потому что опираются на устаревшие и совершенно нежизнеспособные схемы.

Он также подчеркнул, что лицемерие, когда оно становится очевидным для всех, перестаёт работать и теряет всякую ценность.

Свою позицию Дмитриев высказал в ответ на публикацию Politico Europe. В том материале сообщалось, что западные партнёры Киева собираются на саммите G7 уговорить Трампа ужесточить риторику в адрес Москвы, полагая, что это ускорит завершение боевых действий. Однако, как отмечает издание, в Вашингтоне этот план могут и не поддержать. Сам Трамп ранее заявлял, что рассчитывает на соглашение с Россией по мирному урегулированию на Украине в обозримой перспективе. Американский лидер признал, что разрешение украинского конфликта оказалось для него более сложной задачей, чем он предполагал изначально.

Politico: В Брюсселе боятся, что Трамп договорится с Москвой за спиной ЕС
Politico: В Брюсселе боятся, что Трамп договорится с Москвой за спиной ЕС

Ранее политолог Юрий Самонкин допустил, что Евросоюз вскоре может свернуть масштабную поддержку Киева на фоне внутренних протестов. По его мнению, активное поведение украинских мигрантов в Европе способно подтолкнуть власти к заморозке помощи под давлением собственных граждан. Эксперт уточнил, что европейцы крайне раздражены не столько беженцами, сколько резким падением уровня жизни. Он также отметил, что в Польше уже зреют антиукраинские настроения, и эта страна вполне способна выступить против дальнейшей эскалации конфликта. В результате Брюсселю, возможно, придётся перейти к тайным и гораздо менее значительным вливаниям, если вообще не приостановить их.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЕС
  • Кирилл Дмитриев
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar