Трамп готов сделать всё возможное для завершения конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности сделать всё возможное для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал полях саммита «Большой семёрки» во Франции.
«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Я буду делать всё, что смогу», — сказал Трамп.
Напомним, что сегодня, 16 июня, на полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал разговор «очень хорошим» и заявил о желании найти решение для завершения конфликта.
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