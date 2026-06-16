Трамп готов сделать всё возможное для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности сделать всё возможное для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал полях саммита «Большой семёрки» во Франции.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Я буду делать всё, что смогу», — сказал Трамп.

Напомним, что сегодня, 16 июня, на полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал разговор «очень хорошим» и заявил о желании найти решение для завершения конфликта.