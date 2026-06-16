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Регион
16 июня, 12:08

Лавров предрёк Евросоюзу развал в случае вступления Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евросоюз рискует столкнуться с серьёзными внутренними последствиями в случае вступления Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций», — сказал он.

Лавров также заявил, что отказ от экономического сотрудничества в пользу военной интеграции может привести к негативным последствиям для союза. Кроме того, министр подчеркнул, что подобный курс, по его мнению, способен ослабить внутреннюю систему Евросоюза и привести к её дестабилизации. В завершение он добавил, что в таком сценарии внимание европейских стран может сместиться с экономических задач на политические и военные вопросы.

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Ранее в Люксембурге состоялась межправительственная конференция, на которой официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Европейские институты таким образом перешли к практической фазе обсуждения условий возможного членства Украины в объединении.

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Милена Скрипальщикова
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