Саммит G7 стартовал 15 июня во французском Эвиан-ле-Бен без участия Китая. Попытки Парижа пригласить Пекин натолкнулись на жёсткое сопротивление союзников, прежде всего Японии, пишет китайское издание Sohu.

В публикации, перевод которой предоставило РИА «ФедералПресс», отмечается, что китайская сторона изначально не планировала ехать, не получала официального приглашения и не рассматривала эту узкую площадку как место для обсуждения реальных глобальных вопросов. Однако за кулисами, по оценкам аналитиков, разыгралась тонкая дипломатическая партия.

Франция ещё с конца 2025 года выстраивала линию на привлечение крупных развивающихся экономик. В Париже полагали, что без голоса таких игроков достичь сбалансированного консенсуса по восстановлению мировой экономики, климату и производственным цепочкам крайне сложно. Команда Макрона активно прорабатывала приглашение Пекина в качестве гостя, рассчитывая повысить международный вес саммита.

Однако этот замысел почти сразу столкнулся с противодействием внутри самой «семёрки». Центральной силой оппозиции выступила Япония: её высокопоставленные политики неоднократно давили на французскую сторону, настаивая на неучастии КНР. Токио стремился сохранить контроль над повесткой, касающейся Китая, а присутствие Пекина в диалоге грозило осложнить продвижение заранее заготовленных позиций.

Китайские дипломатические источники констатируют: нынешний саммит всё больше скатывается к модели эксклюзивного диалога в узком кругу, а многие вопросы повестки отражают скорее геополитические игры, нежели стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. Участие в таких встречах, по их мнению, означает вовлечение в споры, а не вклад в эффективное управление.

Реакция на отсутствие КНР оказалась неоднородной. Для Токио итог вышел вполне комфортным: без Пекина Япония получила возможность свободнее продвигать региональные инициативы. Совершенно иначе восприняли ситуацию в Киеве. Там отсутствие китайской делегации встретили с заметной тревогой, поскольку рассчитывали использовать площадку для выстраивания коммуникации, обсуждения вопросов урегулирования и посредничества. Теперь эта дипломатическая опция стала недоступной.

Для самой Франции положение оказалось неудобным. Усилия Макрона по расширению формата и повышению глобального веса встречи были фактически нивелированы сопротивлением партнёров. Это не только снизило символическую ценность подготовительной работы Парижа, но и наглядно показало, насколько внешняя политика Европы зависит от консенсуса с ключевыми союзниками, подытожили в КНР.

Тем временем Владимир Зеленский заявил о единодушной поддержке киевского режима странами «Большой семёрки» в ходе саммита. Среди обсуждавшихся тем — усиление противовоздушной обороны, в том числе возможная выдача лицензий на выпуск антибаллистических систем, а также очередной пакет зимней помощи для защиты объектов и обеспечения энергоресурсами. Союзники подтвердили готовность и дальше оказывать военную и энергетическую поддержку.