«Яйцо дракона» продают в Мурманске за 1,5 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу круглый камень с пляжа в Териберке Мурманской области. За необычный булыжник продавец просит 1,5 миллиона рублей.

В объявлении камень называют «яичком дракона» и предлагают использовать как элемент декора. Товар размещён в Мурманске, публикация появилась 12 июня и за несколько дней набрала больше 1,7 тысячи просмотров.

Такие «яйца дракона» — это камни характерной округлой формы, по размеру примерно как страусиное яйцо. Их можно увидеть в популярной у туристов Териберке на берегу Баренцева моря. Многие отдыхающие пытаются забрать такой камень с собой как сувенир, но делать это запрещено: территория входит в зону особо охраняемой природной территории.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной находке. В одной из пещер недалеко от Уфы спелеологи обнаружили странный камень с волнообразными отметками, который оказался зубом мамонта. Достать артефакт было непросто: с ним пришлось пробираться через расщелины, тоннели и даже нырять. Теперь находку планируют передать в музей в Уфе.