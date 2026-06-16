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Регион
16 июня, 12:25

Москвичка пострадала в результате налёта дронов ВСУ в Ярославской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Ярославской области зафиксирована атака украинских беспилотников. Под удар попал Некоузский округ, где пострадала гостья региона — жительница столицы. Губернатор области Михаил Евраев в своем Telegram-канале уточнил, что противник предпринял попытку массового налета.

«К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы», — проинформировал глава субъекта.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи оказывают пациентке всю требуемую помощь, ее состояние уточняется.

Власти обратились к местным жителям с просьбой проявлять предельную бдительность. При обнаружении обломков летательных аппаратов граждан призывают не приближаться к ним, отойти на безопасное расстояние и немедленно позвонить по номеру 112.

На месте инцидента продолжают работать оперативные службы. Сотрудники Минобороны совместно с силовыми структурами и региональным министерством безопасности ведут работу по устранению последствий налета.

В настоящий момент в области действует режим опасности атаки БПЛА. Местных жителей просят дождаться официального сигнала об отбое.

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Тем временем, в Подмосковье в результате атаки украинских дронов пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Всего за ночь и утро 16 июня над регионом было сбито 86 БПЛА.

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Оксана Попова
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