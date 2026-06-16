В Польше из реки достали тысячелетний меч — он мог принадлежать викингу

В Польше со дня реки Варта был поднят средневековый меч возрастом около тысячи лет, сохранившийся в превосходном состоянии. Как сообщает Heritage Daily, находку совершил местный житель Мирослав Тухольски из города Вронька, который незамедлительно уведомил соответствующие органы.

Экспертиза, проведённая археологом Рышардом Петшаком, подтвердила подлинность артефакта и отнесла его к эпохе раннего Средневековья, ориентировочно к XI веку – периоду активных военных действий в Центральной Европе, связанному с правлением первых Пястов.

Точные обстоятельства попадания клинка в реку пока не установлены. Существуют две основные версии: либо он принадлежал дружиннику, погибшему в сражении, либо был намеренно утоплен как ритуальное подношение. Специалисты пока не пришли к единому мнению относительно этнической принадлежности владельца – поляк он или викинг. Меч направлен на реставрацию в Университет Николая Коперника в Торуни. По окончании восстановительных работ он будет представлен в экспозиции Музея Вронского.

Ранее в Аргентине палеонтологи описали новый вид динозавра Kank australis, который около 70 млн лет назад жил на юге Патагонии. Ископаемые останки нашли недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. Среди находок были зубы, позвонки и кости пальцев. Учёные установили, что динозавр напоминал хищную птицу, питался рыбой и вёл себя подобно современным цаплям. Предположительно, он достигал трёх метров в длину.