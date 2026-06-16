В Крыму с 17 июня запретят движение мотоциклов и питбайков по ночам

В Крыму ограничат движение мопедов, мотороллеров, квадроциклов, мотоциклов, питбайков — с 17 июня нельзя будет выезжать на дороги на мототехнике с 20:00 до 06:00. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

А в начале июня в Крыму запретили снимать и выкладывать в сеть фото и видео бензовозов, а также распространять сведения об их маршрутах. Такие публикации могут расценить как содействие диверсионной деятельности, потому что фото могут быть использованы против безопасности России.