«Время быть в праве»: Стала известна программа XIV юридического форума в Петербурге

Опубликована деловая программа XIV Петербургского международного юридического форума, который пройдёт с 24 по 26 июня 2026 года. Мероприятие состоится под девизом «Время быть в праве». Об этом сообщили в пресс-службе форума.

«Уверен, доверительный диалог российских и зарубежных юристов, государственных деятелей, представителей деловых кругов и общественных организаций, традиционно складывающийся на площадке ПМЮФ, и в этом году послужит важным шагом на пути укрепления авторитета ценностей международного права, дальнейшего развития национальных правовых систем и новых направлений межгосударственного взаимодействия», – подчеркнул министр юстиции, председатель Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Константин Чуйченко.

Деловая программа ПМЮФ-2026 включает более 100 мероприятий разных форматов — сессии, деловые завтраки, презентации, заседания, лекции и дискуссии. Все они объединены в восемь тематических треков, посвящённых актуальным вопросам права. В центре повестки заявлены международное право, развитие национальных правовых систем, государственное управление и регуляторная политика, а также юридическая дипломатия и межгосударственное взаимодействие.

Отдельный блок посвящён цифровой трансформации: участники обсудят внедрение искусственного интеллекта в юридическую практику, регулирование криптоактивов, цифровые технологии и связанные с ними риски. Антон Кобяков отметил, что международное право сегодня сталкивается с девальвацией понятий и требует переосмысления глобальных институтов, суверенитета, безопасности торговли и защиты активов.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание на тему «Международное право – привилегия первых или право равных?». Также запланированы Совещание министров юстиции, III заседание Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, стратегическая сессия «Право 2050», сессия «1905: революция и реформы. Уроки истории», а также лекция председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина. В рамках форума традиционно пройдёт Международный молодёжный юридический форум, где студенты и молодые юристы смогут участвовать в конкурсах, семинарах и обмене опытом.

Дополнительно запланированы лекции председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, а также практические юридические мероприятия для молодых специалистов. Организаторами ПМЮФ выступают Министерство юстиции РФ и Фонд «Росконгресс».

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в Москве начал работу VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Церемония открытия стартовала с парада участников выставочной экспозиции, где были представлены регионы России, зарубежные страны и компании туристической отрасли.