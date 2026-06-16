Рассел Кроу объяснил провал «Гладиатора II» отсутствием «морального ядра»

Актёр Рассел Кроу заявил, что «Гладиатор II» провалился по причине отсутствия «морального ядра». Об этом сообщает The Guardian.

По словам Кроу, студия, выпустившая продолжение, так и не поняла, почему первый фильм, вышедший в 2000 году, стал таким успешным и кассовым. Актёр пояснил, что оригинальная лента пользовалась большой любовью у женской аудитории, поскольку была построена не на идее мести, а на концепции возмездия, и при этом в ней отсутствовали излишние сцены секса.

Как отметил артист, именно эти аспекты создатели сиквела в 2024 году, по его мнению, упустили из виду.

Лента «Гладиатор 2», вышедшая на экраны в 2024 году, представляет собой прямое продолжение нашумевшего оригинала Ридли Скотта. Центральные роли в этом проекте исполнили Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Дерек Джекоби и Педро Паскаль. События кинокартины стартуют через 16 лет после гибели Марка Аврелия, когда Рим оказался под властью братьев Каракаллы и Геты. В центре сюжета — Луций, сын Луциллы, который долгое время скрывался в Нумидии, последнем свободном городе, но после штурма римскими легионами Марка Акация теряет жену, попадает в плен и оказывается на арене в роли гладиатора.

А ранее стало известно, что «Холоп 4» всё-таки может выйти на экраны. Режиссёр Клим Шипенко поделился, что окончательная судьба фильма зависит от зрителей. Он отметил, что имеющиеся три части вполне полноценны и не требуют продолжения. Шипенко особо подчеркнул, что ещё после первого фильма команда не планировала выпускать продолжение, однако, реакция публики привела к расширению франшизы.