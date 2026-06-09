«Холоп 4» всё-таки может выйти: Шипенко назвал главное условие

Режиссёр Клим Шипенко допустил создание четвёртой части франшизы «Холоп». По его словам, окончательное решение будет зависеть от реакции зрителей.

Шипенко отметил, что третья часть полностью закрывает историю, поэтому сейчас продолжение не выглядит заранее обязательным.

«Трилогия закрыта абсолютно, так сказать, “загерметизирована”. Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть», — сказал режиссёр нашим коллегам из ТАСС.

По словам постановщика, после выхода первого фильма команда вообще не думала о продолжении, потому что история казалась завершённой. Однако зрительский интерес в итоге привёл к расширению франшизы.

Шипенко признался, что с удовольствием вернулся бы к «Холопу». Он назвал работу над этими фильмами праздником, несмотря на сложные сцены и производственные трудности.

«Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности — кино есть кино», — отметил режиссёр.

Он добавил, что на площадке у проекта особая атмосфера: актёры, по его словам, заряжены процессом, а это даёт дополнительную энергию и ему самому.

Первая часть «Холопа» с Милошем Биковичем вышла в 2020 году и стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года фильм удерживал статус самого кассового российского проекта в национальном прокате.

Продолжение вышло 1 января 2024 года. В центре сюжета «Холопа 2» оказалась избалованная девушка Катя в исполнении Аглаи Тарасовой. Фильм собрал в прокате 3,8 млрд рублей.