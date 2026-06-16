«Шоу Трумана» наяву: Фанатов футбола заперли в стеклянном кубе на Таймс-сквер ради эксперимента

Двое фанатов футбола согласились на необычный эксперимент в стиле фильма «Шоу Трумана»: за 50 тысяч долларов они смотрят все матчи чемпионата мира в стеклянной капсуле на Таймс-сквер. Своими впечатлениями они поделились с журналистами The Guardian.

Остин Франклин и Кевин Котоко смотрят ЧМ в стеклянной капсуле на Таймс-сквер. Видео © TikTok/austinfrankln

Кевин Котоко из Флориды, болельщик «Ливерпуля», узнав о победе в конкурсе, на следующий же день уволился с работы официанта. Вместе с ним в гигантском аквариуме на шесть недель поселился Остин Франклин из Филадельфии. Оказалось, что их выбрали из тысяч претендентов, которые выкладывали в соцсети видео-презентации. Теперь, по условиям контракта, оба должны записывать реакции, вести соцсети и общаться с болельщиками.

«Это действительно немного похоже на участие в «Шоу Трумана». Порой я забываю, что мы здесь. Я смотрю игру несколько минут, а потом смотрю на Кевина и вижу, что надо мной сидят люди. Это как: «О боже!». На нас смотрят 30 человек, они смотрят игры, большую часть времени. Это странный опыт», — ответил Франклин.

Котоко, в свою очередь, старается искать баланс между увлечённостью матчем и выполнением своих обязанностей. Их присутствие на одной из самых оживлённых площадей Нью-Йорка привлекает много внимания. Чаще всего прохожие интересуются, где они находят туалет.

«Мне нравится идея поиска. Это довольно забавно. У меня есть 15 минут, чтобы подумать: «Ладно, давайте посмотрим, где я сегодня найду себе туалет», — сказал Франклин.

«Шоу Трумана» — культовый фильм 1998 года, сатирическая драма с элементами комедии, снятая Питером Уиром по сценарию Эндрю Никкола. Главную роль исполнил Джим Керри. В центре сюжета — жизнь Трумана Бёрбанка, который с самого рождения не догадывается, что является героем гигантского реалити-шоу. Каждый его шаг транслируется в прямом эфире на весь мир, и только ему самому неведомо, что всё вокруг — декорации.

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