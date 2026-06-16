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16 июня, 09:27

Поставил против Испании и сорвал куш: Ничья с Кабо-Верде принесла беттору $4,7 млн

Клиент Polymarket выиграл $4,7 млн на ничьей Испании с Кабо-Верде

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Клиент букмекеров поставил 400 тысяч долларов на Polymarket на то, что Испания не выиграет, и получил 4 млн 702 тысячи 769 долларов и 23 цента. Как пишет Decrypt, всё решилось после сенсационной ничьей Испании с Кабо-Верде на чемпионате мира.

Матч группы H завершился со счётом 0:0. Для Испании, действующего чемпиона Европы и команды с 30-матчевой беспроигрышной серией, такой результат стал холодным душем. Кабо-Верде при этом проводила дебютный матч на мундиале, но сумела остановить одного из фаворитов турнира.

На Polymarket один анонимный игрок поставил $1 млн на победу Испании и в итоге потерял всю сумму. А беттор Fishalive выбрал противоположный вариант — «нет» на победу испанцев — по цене около 9 центов за долю. После финального свистка эти доли закрылись по 100 центов.

По данным Decrypt, позиция Fishalive оценивалась более чем в $4,7 млн, а прибыль за день превысила $4,3 млн. Главным героем матча стал 40-летний вратарь Кабо-Верде Жозимар Эвора по прозвищу Возинья: он сделал восемь сейвов и помог команде выдержать давление Испании. Кстати, к концу матча он набрал 2,5 млн подписчиков в соцсетях, чем был сильно шокирован.

Мать героя Кабо-Верде не смогла приехать на матч ЧМ из-за визы
Мать героя Кабо-Верде не смогла приехать на матч ЧМ из-за визы

Как уже писал Life.ru, сборная Кабо-Верде в первом в своей истории матче на чемпионатах мира отобрала очки у Испании. Встреча группы H на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте завершилась со счётом 0:0. Африканская команда выстояла даже после выхода Ламина Ямаля во втором тайме. Матч запомнился и антирекордом Микеля Оярсабаля. Испанский форвард стал первым игроком в истории ЧМ, который ни разу не коснулся мяча за стартовые 30 минут встречи.

Теперь у Испании и Кабо-Верде по одному очку. Во втором туре испанцы сыграют с Саудовской Аравией 21 июня, а Кабо-Верде 22 июня встретится с Уругваем.

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Николь Вербер
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