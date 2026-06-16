Червяк против Excel и начальника: Вышел анонс самого абсурдного симулятора удалёнки

Инди-разработчик Zach Northrop анонсировал Worming from Home — шуточный симулятор удалённой офисной работы, где главным героем стал обычный червяк. По задумке автора, даже существо без рук, ног и позвоночника может справляться с корпоративной рутиной: отвечать начальнику, заполнять таблицы и перекидывать важные файлы через Ctrl+C и Ctrl+V.













Проблема только в том, что для маленького червяка сама клавиатура превращается почти в полосу препятствий. Чтобы люди на другой стороне экрана ничего не заподозрили, игроку придётся быстро ползать по кнопкам, биться головой о клавиши и изображать бурную деятельность младшего финансового аналитика.

В описании игры разработчик предлагает «проложить извилистый путь по карьерной лестнице» и управлять «бесхребетным телом» на рабочем столе. В Worming from Home обещают рэгдолл-физику, офисные созвоны, работу с таблицами, инвестиции, попытки получить повышение и даже незаконные манипуляции фондовым рынком на инсайдерской информации.

Свободное от работы время червяк тоже сможет тратить как настоящий офисный герой: ходить в зал, читать книги по саморазвитию, флиртовать с коллегами, покупать бесполезные вещи или просто набрать себе кучу шляп. «Побалуй себя :)» — говорится в описании игры. Первые отзывы уже соответствуют градусу абсурда.

«Выглядит совершенно нелепо. Скорей бы поиграть!» — пишет GameSpew. Gameranx назвал проект «самой странной игрой» за последнее время, а EddieVR подытожил настроение фразой: «У меня даже хребта нет, вообще ничего».

По словам разработчиков, прохождение займёт около трёх часов, а релиз Worming from Home запланирован на третий квартал 2026 года.

Ранее Life.ru писал, что искусственный интеллект помог возродить легендарную DOS-игру «Поле Чудес 2» 1993 года всего за два часа и $100. Энтузиаст Денис Ширяев полностью перенёс культовый проект в браузер, переписав его на TypeScript с помощью Claude Fable 5, сообщал PlayGround. Оригинальная «Поле Чудес 2» считается одной из знаковых игр постсоветской эпохи.