Бюджет почти исполнен, но вопросы остались: Счётная палата проверила Минобрнауки

Счётная палата опубликовала заключение по итогам проверки исполнения бюджета Минобрнауки России за 2025 год. Копия документа имеется в распоряжении Life.ru. В целом отчётность ведомства признана достоверной, а кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 99,9%.

При этом аудиторы указали на ряд проблем. Одна из главных — рост просроченной дебиторской задолженности. На 1 января 2026 года она составила почти 7 млрд рублей и увеличилась за год на 112%.

Отдельное внимание Счётная палата уделила капитальным вложениям. При кассовом исполнении на уровне 100% фактическое освоение средств с учётом остатков прошлых лет составило только 30,4%. В 2025 году сроки ввода перенесли по 11 объектам.

Среди причин названы невыполнение обязательств подрядчиками, судебные споры и корректировка проектной документации. Также в 2025 году не были обеспечены финансированием 16 переходящих объектов капитального строительства.

Аудиторы отметили и расходы на проектную документацию. В 2025 году списаны затраты федерального бюджета на три объекта в объёме 385,1 млн рублей. Ещё документацию по 12 объектам на сумму около 780,9 млн рублей планируется списать в дальнейшем.

Счётная палата также указала на недостатки контроля со стороны Минобрнауки за подведомственными учреждениями. В частности, проверка выявила нарушения при размещении средств автономных учреждений на счетах в кредитных организациях и рост их кредитной нагрузки.

В заключении отдельно говорится о РУДН: на счетах университета в банках находились значительные суммы в иностранной валюте и драгоценных металлах. Аудиторы считают, что Минобрнауки необходимо принять меры по перечислению таких средств на лицевые счета в казначействе.

При этом Счётная палата зафиксировала, что по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» кассовое исполнение составило 99,7%. Однако не все результаты были достигнуты: из 314 запланированных результатов структурных элементов госпрограммы не выполнены 19.