В Петрозаводске нашли двух девочек, сбежавших из приёмной семьи

Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петрозаводске разыскивают двух сестёр, которые покинули дом 15 июня около 17:00 и с тех пор не выходили на связь. В последний раз девочек замечали тем же вечером, с 20:00 до 21:00, на карьере в микрорайоне Ключевая, где они находились среди других детей. Девочки являются бывшими воспитанницами детдома, они имеют склонность к побегам.