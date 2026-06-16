В Петрозаводске нашли двух девочек, сбежавших из приёмной семьи
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Поиски девочек, самовольно покинувших приемную семью в Петрозаводске, благополучно завершились. Местонахождение маленьких беглянок установлено, их удалось оперативно вернуть.
Специалисты подтверждают: здоровью детей ничего не угрожает. Состояние юных жительниц региона удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.
Представители правоохранительных органов заявляют об отсутствии криминального подтекста в случившемся. Предварительная проверка показала, что в отношении несовершеннолетних не было совершено противоправных действий.
Сейчас сотрудники полиции выясняют причины такого поступка. Специалисты работают с опекунами, чтобы понять мотивы ухода из дома и предотвратить повторение подобных инцидентов.
Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петрозаводске разыскивают двух сестёр, которые покинули дом 15 июня около 17:00 и с тех пор не выходили на связь. В последний раз девочек замечали тем же вечером, с 20:00 до 21:00, на карьере в микрорайоне Ключевая, где они находились среди других детей. Девочки являются бывшими воспитанницами детдома, они имеют склонность к побегам.
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