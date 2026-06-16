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Регион
16 июня, 13:42

В Петрозаводске нашли двух девочек, сбежавших из приёмной семьи

Обложка © VK / МВД по Республике Карелия

Обложка © VK / МВД по Республике Карелия

Поиски девочек, самовольно покинувших приемную семью в Петрозаводске, благополучно завершились. Местонахождение маленьких беглянок установлено, их удалось оперативно вернуть.

Специалисты подтверждают: здоровью детей ничего не угрожает. Состояние юных жительниц региона удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.

Представители правоохранительных органов заявляют об отсутствии криминального подтекста в случившемся. Предварительная проверка показала, что в отношении несовершеннолетних не было совершено противоправных действий.

Сейчас сотрудники полиции выясняют причины такого поступка. Специалисты работают с опекунами, чтобы понять мотивы ухода из дома и предотвратить повторение подобных инцидентов.

Пропавшие в Карелии сёстры уже не раз сбегали из дома и ночевали в подъездах
Пропавшие в Карелии сёстры уже не раз сбегали из дома и ночевали в подъездах

Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петрозаводске разыскивают двух сестёр, которые покинули дом 15 июня около 17:00 и с тех пор не выходили на связь. В последний раз девочек замечали тем же вечером, с 20:00 до 21:00, на карьере в микрорайоне Ключевая, где они находились среди других детей. Девочки являются бывшими воспитанницами детдома, они имеют склонность к побегам.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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