Потерял напарника, но «увидел» его в ином мире: Выживший в огне пожарный описал «околосмертный опыт»

Шведский пожарный Лассе Густавсон после тяжёлых ожогов и двух месяцев в искусственной коме рассказал о пережитом околосмертном опыте, в котором, по его словам, увидел «рай». Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошёл, когда 24-летний пожарный вместе с коллегой Лейфом оказался в зоне газового взрыва и был вынужден пробираться через горящее облако. Оба получили тяжёлые ожоги и были введены врачами в медикаментозную кому. Состояние искусственного сна продлилось около двух месяцев, после чего мужчина пришёл в сознание и узнал о гибели напарника.

«В нашей культуре говорят, что Лейф умер, но, по моему опыту, он не просто умер — он вернулся домой», — рассказал Густавсон.

Позже он заявил, что, по его ощущениям, уже тогда «знал» о смерти коллеги, объясняя это пережитым околосмертным состоянием. В своих воспоминаниях Густавсон описал увиденное как спокойное пространство с горами, долиной, рекой и зелёными лугами, сравнив его с тёплым летним днём без экстремальных ощущений температуры.

Через четыре года после происшествия он вернулся к работе в пожарной службе и начал заниматься поддержкой людей, переживших тяжёлые травмы, а также стал проводить мотивационные выступления. Сейчас 69-летний швед живёт с последствиями ожогов, полученных 45 лет назад, и говорит, что пережитое изменило его отношение к жизни и смерти.

Густавсон подчёркивает, что смысл жизни видит в доброте и способности человека делиться своими навыками и опытом, а главным предназначением считает любовь, несмотря на то что подобные слова, по его мнению, могут звучать банально.

Ранее житель штата Юта Ландон Деннис рассказал о пережитом опыте после клинической смерти, который он воспринял как пребывание в «ином мире». По словам 37-летнего мужчины, инцидент произошёл после падения с кухонной стойки: он ударился головой и потерял сознание, после чего врачи несколько раз проводили реанимационные мероприятия, возвращая его к жизни.