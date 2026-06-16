«Кому-то нечего делать»: Пригожин ответил на слухи о разводе с Валерией

Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на домыслы о расставании с супругой Валерией. По информации Общественной службы новостей (ОСН), он обеспокоен потоком ложных сведений, циркулирующих в социальных сетях и прессе.

«Не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то специально нас хочет развести, кому-то нечего делать», — заявил Пригожин.

Он также признался, что теперь просто кладёт трубку, когда речь заходит о разводе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия и Иосиф Пригожин вдвоём отметили 22 года совместной жизни. В честь годовщины артисты записали душевное видео в ресторане и решили провести этот день наедине.