«Кому-то нечего делать»: Пригожин ответил на слухи о разводе с Валерией
Иосиф Пригожин резко отреагировал на слухи о разводе с Валерией
Иосиф Пригожин и Валерия. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев
Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на домыслы о расставании с супругой Валерией. По информации Общественной службы новостей (ОСН), он обеспокоен потоком ложных сведений, циркулирующих в социальных сетях и прессе.
«Не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то специально нас хочет развести, кому-то нечего делать», — заявил Пригожин.
Он также признался, что теперь просто кладёт трубку, когда речь заходит о разводе.
Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия и Иосиф Пригожин вдвоём отметили 22 года совместной жизни. В честь годовщины артисты записали душевное видео в ресторане и решили провести этот день наедине.
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