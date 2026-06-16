Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 14:10

Жители восьми районов Петрозаводска остались без света после аварии на сетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kub The Shadow Simple Man

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kub The Shadow Simple Man

В столице Карелии Петрозаводске из-за аварии на энергосетях без света остались жители сразу восьми районов. Данную информацию передала Единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключение произошло в 14:20. Электричества лишились Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, центр города, Сулажгорский кирпичный завод и Древлянка. Причиной названо повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», которое, по предварительным данным, случилось после грозы.

В Древлянке к тому же начались перебои с водой, хотя свет там оставался. Из-за отключения электричества в городе массово встали троллейбусы — исключением стал только маршрут №8.

Горловку в ДНР полностью обесточило
Горловку в ДНР полностью обесточило

Ранее сообщалось, что в эстонском Тарту и соседних районах внезапно отключилось электричество. Свет пропал даже в клинике Тартуского университета — одной из крупнейших больниц страны. Перебои затронули не только сам город, но и посёлок Вастсе-Куусте в уезде Пылвамаа, а также населённый пункт Ныо в уезде Тартумаа. В энергетической компании объяснили, что причиной стали технические неполадки, возникшие во время планового ремонта сетей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar