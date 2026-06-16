Жители восьми районов Петрозаводска остались без света после аварии на сетях

В столице Карелии Петрозаводске из-за аварии на энергосетях без света остались жители сразу восьми районов. Данную информацию передала Единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключение произошло в 14:20. Электричества лишились Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, центр города, Сулажгорский кирпичный завод и Древлянка. Причиной названо повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», которое, по предварительным данным, случилось после грозы.

В Древлянке к тому же начались перебои с водой, хотя свет там оставался. Из-за отключения электричества в городе массово встали троллейбусы — исключением стал только маршрут №8.

Ранее сообщалось, что в эстонском Тарту и соседних районах внезапно отключилось электричество. Свет пропал даже в клинике Тартуского университета — одной из крупнейших больниц страны. Перебои затронули не только сам город, но и посёлок Вастсе-Куусте в уезде Пылвамаа, а также населённый пункт Ныо в уезде Тартумаа. В энергетической компании объяснили, что причиной стали технические неполадки, возникшие во время планового ремонта сетей.